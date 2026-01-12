Gazzetta dello Sport: “Spezia su Mendes. Bari via Nikolaou e Vivarini Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e alcune squadre iniziano a fare i conti con scelte inevitabili. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo Spezia si sta progressivamente rassegnando all’ipotesi di non riabbracciare Nzola, in uscita dal Pisa, e punta con decisione su Pedro Mendes. L’accordo con il Modena è già stato trovato: manca solo il sì dell’attaccante portoghese per chiudere l’operazione.

Fermento anche sul fronte uscite per il club di Donadoni. Secondo quanto riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, lo Spezia potrebbe cedere Nagy e Beruatto, quest’ultimo seguito con attenzione dal Catanzaro. Il primo obiettivo per Aquilani resta Rui Modesto dell’Udinese, ma l’operazione è ferma e da qui è nata l’idea Beruatto come alternativa concreta.

Situazione articolata anche in casa Sampdoria, chiamata a intervenire sia in attacco, in caso di partenza di Coda, sia in difesa, dove si attende la chiusura dell’operazione Viti con la Fiorentina. L’Entella, invece, è pronta a pescare dalla Serie C: in arrivo Cuppone dal Cerignola e Turicchia dalla Juventus Next Gen. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’Avellino lavora per riportare in Italia Coli Saco, centrocampista del Napoli attualmente in prestito allo Yverdon in Svizzera.

Settimana decisiva anche per la Reggiana, pronta a cedere Marras al Brescia e Tavsan al Samsunspor, ma in difficoltà nella corsa a Buso, per il quale il Mantova appare in vantaggio. Ma il caso più delicato resta quello del Bari. I biancorossi, terzultimi in classifica, potrebbero cambiare ancora guida tecnica dopo gli ultimi risultati negativi.

Il nome di Vivarini è finito sotto osservazione, nonostante sia arrivato a stagione in corso. I numeri, però, non lo aiutano: 4 punti in 7 partite senza vittorie, peggio del predecessore Caserta. Le sue recenti dichiarazioni sul mercato hanno creato malumori e, dopo la sconfitta di Carrara, la situazione è precipitata. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio la Filmauro ha analizzato il momento del Bari in una conference call con Aurelio De Laurentiis, valutando anche le posizioni del ds Magalini e del suo vice Di Cesare.

Nelle prossime ore si capirà se Vivarini verrà confermato o se verrà richiamato Moreno Longo, avvistato a Carrara da spettatore. Di certo, il Bari dovrà intervenire in modo massiccio sul mercato: dopo Cistana, Stabile e De Pieri, servono almeno sei o sette rinforzi pronti. In uscita Vicari, Pereiro, Nikolaou, Antonucci e Partipilo. All’orizzonte, un’altra mezza rivoluzione per salvare la categoria.