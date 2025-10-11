Mancini: «L’addio alla Nazionale? Ci furono incomprensioni, speravo di tornare…»

L’ex commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini è tornato a parlare del suo addio alla Nazionale durante un intervento al Festival dello Sport, raccontando con sincerità i momenti che hanno preceduto la separazione.

«Ci sono state un po’ di parole, un po’ di incomprensioni. Sarebbe stato meglio chiarire alcune situazioni, da parte mia in primis. Poi si fanno anche delle scelte sbagliate», ha ammesso Mancini, che ha definito l’esperienza in azzurro «la più bella e importante» della sua carriera.

Il tecnico, protagonista del trionfo a Euro 2020, ha confessato di aver sperato in un ritorno dopo l’addio di Spalletti:

«Ho sperato di poter tornare, ma sapevo che era impossibile».

Ripercorrendo i momenti d’oro della sua gestione, Mancini ha ricordato il periodo in cui la squadra si sentiva “invincibile”, sottolineando però come ogni ciclo finisca:

«Quando inizi a fare bene e continui, subentra qualcosa di diverso. Perdemmo il record a San Siro contro la Spagna perché Bonucci si fece espellere».

Sul futuro, l’ex CT non ha nascosto la voglia di tornare ad allenare:

«Mi manca il campo, la panchina. Ci sono delle cose, ma non è facile subentrare. Devi essere veloce a trovare soluzioni. Per tornare deve esserci l’obiettivo di vincere».