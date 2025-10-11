Qual. Mondiali, l’Italia travolge l’Estonia 1-3. I risultati finali
L’Italia continua il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 con un successo esterno contro l’Estonia, battuta 3-1 alla “A. Le Coq Arena” di Tallin. La squadra di Gennaro Gattuso ha sbloccato subito il match con Moise Kean al 4’, raddoppiando poi con Mateo Retegui al 38’. Nel secondo tempo, Francesco Pio Esposito ha firmato il 3-0 al 74’, prima che Rauno Sappinen accorciasse le distanze al 76’ per gli estoni.
L’Italia si porta al secondo posto del Girone a quota 12 superando Israele, prossimo avversario degli azzurri e rafforzando le possibilità di qualificazione almeno ai playoff. L’Estonia, invece, resta alla ricerca del primo successo stagionale dopo il pesante ko subito in casa azzurra.
Di seguito gli altri risultati della serata:
Bulgaria – Turchia 1-6
Estonia – Italia 1-3
Portogallo – Irlanda 1-0
Serbia – Albania 0-1
Spagna – Georgia 2-0