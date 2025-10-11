Estonia-Italia 1-3: le pagelle del match
Grande vittoria dell’Italia nel match contro l’Estonia, valevole per la qualificazione ai mondiali 2026. La formazione di Gennaro Gattuso porta a casa tre punti importantissimi, facendo valere la propria superiorità sull’avversario. Gli azzurri partono subito bene, sbloccando il risultato al 5′ minuto grazie al gol di Moise Kean. Chiudono il match le reti di Retegui ed Esposito. Nel finale brutto errore di Donnarumma, che con una “papera” regala il gol del definitivo 3-1 all’Estonia. Con questa vittoria gli azzurri si portano a quota 12 punti, occupando la seconda posizione del girone di qualificazione. Di seguito le pagelle degli azzurri:
Donnarumma 5: Praticamente mai impegnato, si lascia scappare dalle mani uno dei pochi palloni toccati, regalando agli avversari un gol che per fortuna non pesa sul risultato finale
Di Lorenzo 6.5: Autore di una buona partita, come tutta la difesa azzurra. È Solido in fase difensiva, concedendosi anche alcune discese in fase offensiva.
Bastoni 6.5: Prestazione ordinata la sua, rischia poco e guida bene la difesa.
Calafiori 6.5: Affronta il match con maturità, rendendo bene anche da centrale di difesa. In un paio di occasioni si rende pericoloso su situazioni di palla inattiva, non trovando però la rete.
Dimarco 6.5: L’andamento dell’incontro gli permette di mettere in mostra tutte le sue qualità offensive. In più di un’occasione i suoi cross creano scompiglio nell’area avversaria, e dagli sviluppi di uno di questi scaturisce il gol del 2-0.
Orsolini 6: In ombra nella prima mezz’ora di gioco, fatica a farsi trovare in profondità dai compagni. Al 38’ si rende protagonista nel gol del 2-0 con l’assist per Retegui. Il suo match, però, non decolla mai, risultando impreciso in diverse occasioni.
Dal 62’ Cambiaso 6: Entra bene nel match, mettendo intensità sulla fascia destra. Arriva al tiro su assist di Spinazzola, ma la sua conclusione è facile per il portiere avversario.
Barella 6.5: È il metronomo del centrocampo, tutte le azioni passano da lui. Sbaglia veramente poco, dimostrandosi a suo agio in questo nuovo ruolo di regista.
Dal 77’ Frattesi S.V:
Tonali 6.5: Come al suo solito combatte a centrocampo, dando del suo in entrambe le fasi. Mette a disposizione della squadra tanta quantità, ma anche qualità.
Raspadori 5.5: Gattuso lo schiera per avere qualcosa in più in fase offensiva, ma non riesce a fare la differenza li davanti. Al 55’ non sfrutta un’occasione importante centrando il portiere, fallendo il gol dell’eventuale 3-0.
Dal 62’ Spinazzola 6: Buon ingresso da parte sua. Fa valere subito la sua freschezza sulla fascia sinistra, ma al 72’ è poco deciso a tu per tu con il portiere, facendosi rimontare dal difensore avversario. Nonostante l’errore non si abbatte e al 74’ trova l’assist per il gol di Esposito.
Kean 7: Si fa bastare 5 minuti per trovare la via del gol, portando in vantaggio gli azzurri. Ma al 16’ deve purtroppo abbandonare il terreno di gioco per infortunio.
Dal 16’ Esposito 7: Entra con personalità nel match, cercando sin da subito di essere nel vivo della manovra. Sembra faticare a rendersi pericoloso, ma al 74’ raccoglie i frutti del suo lavoro, trovando il suo primo gol con la nazionale maggiore.
Retegui 7: Partenza a rilento la sua. Prima sbaglia una conclusione in cui poteva fare decisamente meglio, poi fallisce un rigore da lui stesso procurato. Si rifà al 38’ trovando il gol del raddoppio su assist di Orsolini.
Dal 78’ Cristante S.V:
Gattuso 6.5: Centrare la qualificazione al mondiale non sarà semplice, lui lo sa bene. Ma intanto è riuscito a trasmettere ai giocatori il valore dell’indossare la maglia azzurra, dando un identità ben precisa alla squadra.