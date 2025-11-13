Mancini all’Al-Sadd: ingaggio da 5 milioni a stagione e un contratto “aperto” al ritorno in Italia

Roberto Mancini riparte dal Qatar e lo fa con un contratto che conferma il suo peso internazionale. Il nuovo allenatore dell’Al-Sadd, come comunicato ufficialmente dal club, ha firmato un accordo di due anni e mezzo che lo riporta su una panchina di club a distanza di sette anni dall’esperienza allo Zenit San Pietroburgo.

Dal punto di vista economico l’intesa è di altissimo profilo: Mancini guadagnerà 5 milioni di euro netti a stagione, cifra che lo colloca tra gli allenatori più pagati dell’intera regione. Considerando la durata prevista del contratto, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana potrebbe incassare circa 12,5 milioni netti complessivi, a cui si aggiungono bonus legati ai risultati sportivi.

L’obiettivo principale affidato al tecnico marchigiano è riportare l’Al-Sadd a competere per titoli che mancano da quasi 15 anni, oltre a centrare la qualificazione alla fase finale della AFC Champions League. In Qatar Mancini ha portato con sé un gruppo di collaboratori di fiducia, tra cui due volti noti della Serie A: Massimo Maccarone e Cesar, entrambi inseriti nel suo staff tecnico.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nel contratto firmato dall’allenatore sarebbe presente una clausola di uscita attivabile già nell’estate 2026, dettaglio che lascia aperta la porta a un eventuale ritorno in Italia qualora una società di Serie A decidesse di puntare su di lui.

Per ora, però, Mancini si concentra sul presente: un progetto internazionale, un ingaggio importante e l’ennesima avventura fuori dai confini italiani.