William Viali: «Monza impressionante, Palermo in difficoltà ma non è finita»

Dalle sei vittorie consecutive del Monza al momento delicato del Palermo, passando per il buon avvio del Modena, le ambizioni del Frosinone e il valore delle neopromosse. William Viali, intervenuto ai microfoni di TuttoB.com, ha analizzato senza filtri il campionato di Serie B, soffermandosi sui punti di forza e sulle fragilità delle principali protagoniste.

“Il Monza ha preso ritmo: qualità altissima, farà un campionato importante”

Viali ha subito riconosciuto la forza della capolista:

«Pare proprio di sì… Erano le aspettative generali. Quasi tutti i giocatori della Serie A sono rimasti, l’organico è di altissimo livello. Come successe al Sassuolo, bisogna mentalizzarsi sulla categoria: anche il Monza ha avuto difficoltà all’inizio, poi presa confidenza con la B la qualità è venuta fuori. Credo che sarà così fino in fondo».

“Palermo, difficoltà inattese ma la distanza non è enorme”

Alla domanda se il Palermo possa essere considerato una delusione, Viali ha mantenuto equilibrio:

«Chiaramente nessuno si aspettava che perdessero così tanti punti. Fa parte del percorso. Anche il Venezia, squadra fortissima, ha steccato alcune partite. La Serie B è complicata per tutti, anche per chi è attrezzato per fare grandi cose».

Poi un messaggio di fiducia:

«Le difficoltà del Palermo non erano pronosticabili, ma la distanza dalla promozione diretta è di 6 punti. C’è tanta strada e sono convinto che cambieranno molte cose».

“Cesena e Frosinone? Strutturate e sorprendenti”

Viali ha poi analizzato due tra le squadre più continue del torneo:

«Il Frosinone è una delle note più positive, sia per qualità che per espressione di gioco. Il Cesena sta dando continuità a un progetto tecnico importante. Nessuno si aspettava di vederli lassù, a tre punti dal primo posto: è il frutto di un lavoro che viene da lontano e di una base di giovani che si confermano anno dopo anno».

Sampdoria ultima: “Gennaio difficile da rivoluzionare”

Sul periodo negativo della Sampdoria, ultima e contestata:

«Non credo che la Samp abbia una rosa così lacunosa, non da ultimo posto. Ma la storia dice che non è mai facile stravolgere tutto a gennaio».

Pescara tra cambio guida e organico leggero

Per Viali, la classifica va letta con attenzione:

«Il Pescara viene da due risultati negativi e ha affrontato Palermo e Monza. È a 5 punti dalla salvezza diretta. Anche la corsa playoff è corta: dall’ottavo posto all’ultimo ci sono pochi punti. Il vero segreto della Serie B è gestire i momenti di up e down. Chi è più equilibrato riesce a raggiungere l’obiettivo».

L’impatto delle neopromosse: “Euforia e continuità premiano”

Viali riconosce il buon avvio delle nuove arrivate:

«Le neopromosse partono con grande euforia, entusiasmo e continuità nel lavoro. Questo mix premia molto nella prima parte della stagione».

Ma avverte:

«Ogni anno ci sono sorprese positive e negative. Il girone di ritorno è sempre diverso. Il mercato di gennaio può cambiare molto, soprattutto per chi ha possibilità. È tutto aperto».

Il centrale più interessante della B? “Nieling: moderno e completo”

Chiusura dedicata ai singoli:

«Mi è piaciuto molto Nieling del Modena. Difensore moderno e completo, abbina tecnica e fisicità. È mancino, qualità sempre più rara».