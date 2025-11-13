Jeda: «Palermo sottotono, non bastano certi nomi per vincere la B»

In un’intervista rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it, l’ex attaccante Jeda ha analizzato il momento del Palermo, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e scivolato al sesto posto della Serie B.

Sulla presunta crisi dei rosanero, Jeda ha le idee chiare:

«Tutti sanno che la Serie B è un campionato che non dà garanzie a nessuna squadra, anche se ti chiami Palermo. Ogni domenica è diversa, ma bisogna essere sempre pronti, andare al massimo e non dare nulla per scontato. Mi sarei aspettato un campionato differente già dallo scorso anno e pensavo di vedere l’attuale Palermo più arrembante, stabilmente nelle prime due posizioni».

L’ex attaccante ha poi evidenziato il problema principale:

«Devo ammettere che vedo un Palermo sottotono, che non riesce a esprimersi come ci si aspettava. Forse si è creata la convinzione che bastasse la presenza di certi nomi per vincere il campionato, ma non è così: la Serie B non perdona. La qualità è importante, certo, ma conta anche la voglia di correre e lottare, perché qui nessuno regala niente».

Jeda cita anche un modello da seguire:

«Il Modena sta dimostrando questo: è una squadra che rema tutta dalla stessa parte e ottiene risultati perché tutti gli interpreti sono dentro il progetto».

Sui rosanero, però, non manca un’apertura fiduciosa:

«Il Palermo ha ancora troppi alti e bassi: partite giocate bene e altre molto male. Ma la squadra è in piena corsa e c’è tantissimo tempo per risalire. Bisogna pazientare e lasciare lavorare Inzaghi in tranquillità».