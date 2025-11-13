Verre si ritira? Arriva la smentita sui social dopo l’indiscrezione della Gazzetta
Dopo le notizie circolate in mattinata — tra cui l’articolo della Gazzetta dello Sport, che aveva ipotizzato anche la possibilità di un addio al calcio — Valerio Verre ha scelto di intervenire direttamente sui social per chiarire la propria posizione.
In una storia Instagram, pubblicata nel pomeriggio, l’ex centrocampista rosanero ha scritto:
«Ci tengo a precisare che alcuni articoli usciti oggi non rispecchiano il mio pensiero e quindi la mia volontà».
Gazzetta dello Sport: “Clamoroso Verre, lascia il calcio?”
Un messaggio breve ma molto netto, che sembra voler prendere le distanze dalle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore. La Gazzetta dello Sport aveva infatti parlato di un giocatore incerto sul futuro e, in mancanza di proposte concrete, anche di un possibile ritiro dall’attività.
La nota social di Verre va in direzione opposta: non conferma alcun passo indietro dal calcio e smentisce esplicitamente che le notizie pubblicate oggi rispecchino la sua volontà.
Al momento, il giocatore non ha aggiunto ulteriori dettagli sui prossimi passi della sua carriera, ma la sua presa di posizione chiude — almeno per ora — le speculazioni emerse dopo la risoluzione contrattuale con il Palermo.