Gazzetta dello Sport: “Clamoroso Verre, lascia il calcio?”

La separazione tra Valerio Verre e il Palermo è diventata ufficiale. Come ricostruisce Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista – ormai fuori dal progetto tecnico – ha trovato un accordo con il club per sciogliere anticipatamente il contratto che lo legava ai rosanero fino al 2027.

Secondo quanto riportato da Vitale sulla Gazzetta, tra le parti era nato un contenzioso finito davanti al collegio arbitrale, un passaggio che aveva irrigidito ulteriormente la posizione del giocatore. La trattativa si è poi sbloccata con un’intesa che ha posto fine al rapporto.

La Gazzetta dello Sport, attraverso la firma di Vitale, sottolinea che al momento non risultano club realmente interessati al centrocampista, rimasto di fatto fermo da inizio stagione dopo l’esclusione dal nuovo progetto tecnico. Un quadro che apre scenari inattesi: Verre potrebbe persino valutare l’ipotesi di lasciare il calcio.

Un finale amaro per un giocatore che nella passata stagione aveva chiuso con 28 presenze, 2 gol e 4 assist, prima che il Palermo decidesse di non inserirlo più nelle proprie strategie.