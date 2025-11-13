Budget da 500 mila euro. Capodanno a Palermo, venti big in corsa per il concerto al Politeama

Come ricostruito da Claudia Brunetto sulle pagine di Repubblica Palermo, è ufficialmente partita la corsa al nome che salirà sul palco di piazza Ruggero Settimo per il concerto di Capodanno del 31 dicembre. Sul tavolo dell’assessorato comunale alla Cultura sono arrivate oltre venti proposte di artisti nazionali, frutto dell’avviso esplorativo pubblicato dal Comune per misurare la disponibilità degli operatori del settore.

Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, la lista dei possibili “big” è particolarmente ricca: si va dai Pooh a Ghali, passando per Francesco De Gregori, Loredana Bertè, Gianna Nannini, Tiromancino, Fiorella Mannoia, Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Mahmood e The Kolors. Una rosa che testimonia — come sottolinea l’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella nell’articolo di Claudia Brunetto — l’attrattività crescente della piazza palermitana. «Siamo onorati del livello delle proposte arrivate» afferma l’assessore. «Adesso approfondiremo tutti i progetti per arrivare alla scelta finale».

Le offerte presentate sono cinque, ognuna sostenuta da realtà di produzione diverse. Agave Spettacoli propone Umberto Tozzi, Mahmood, Gianna Nannini o Antonello Venditti. Terzo Millennio si presenta con una doppia opzione: Loredana Bertè e Tiromancino oppure Rocco Hunt e Tiromancino. Grm Entertainment schiera Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia ed Enrico Nigiotti. Nell’elenco figura anche Puntoeacapo di Nuccio La Ferlita, società citata da Repubblica Palermo e coinvolta nell’indagine sull’Ars: il catalogo comprende Pooh, Anna Pepe, Ghali, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Mannarino, Giusy Ferreri, Masini, Fabrizio Moro e Noemi. Infine, Gomad Concerti propone un pacchetto con The Kolors, Arisa e Radio Kiss Kiss.

Gaspare Simeti, dirigente dell’Ufficio Teatri e Spettacoli, spiega a Claudia Brunetto che sarà una commissione di esperti a selezionare il progetto più adatto alla città: «Si valuta il pacchetto completo, non solo l’artista principale. Palermo ormai garantisce un Capodanno di alto livello, capace di richiamare numerosi turisti».

Come anticipato da Repubblica Palermo, la decisione finale arriverà entro una decina di giorni e sarà resa pubblica durante una conferenza stampa nei primi giorni di dicembre. Il budget complessivo dello show è di circa 500 mila euro, coperto come sempre dalle somme dell’imposta di soggiorno, in costante crescita. Lo scorso anno il palco fu affidato a Biagio Antonacci, sul ritorno a Palermo dopo venticinque anni. Per scoprire il nome del protagonista del 31 dicembre 2024, però, servirà ancora qualche giorno di attesa.