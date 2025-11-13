Repubblica: “Il Palermo è secondo in classifica. Ma è solo quella del monte ingaggi”

Il quadro economico della Serie B racconta molto della dimensione del Palermo, che dopo dodici giornate si ritrova al crocevia tra ciò che investe e ciò che raccoglie sul campo. Come analizza Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i rosanero sono secondi per monte ingaggi alle spalle del Monza, ma solamente sesti in classifica con 19 punti.

Il report aggiornato al 21 ottobre pubblicato dalla Lega B permette di comprendere la portata degli investimenti dei club. Il Monza guida entrambe le graduatorie: 27,7 milioni di euro di ingaggi fissi e primo posto in classifica. Dietro, però, le proporzioni tra spesa e risultati cambiano. Il Palermo, con 23,2 milioni di euro di stipendi, è sesto e rischia persino di perdere una posizione non appena Juve Stabia e Bari recupereranno la gara rinviata.

Come evidenzia Tripi su Repubblica, è ancora più sorprendente il caso della Sampdoria, quarta per emolumenti (20,2 milioni) e ultima in classifica con soli 7 punti. Terzo il Venezia per monte ingaggi (22,1 milioni), squadra che in classifica viaggia affiancata al Palermo.

Il report include anche il totale degli investimenti complessivi dei club considerando tecnici, direttori sportivi, settore giovanile e tutti i tesserati con contratto federale. Anche qui il Palermo è nelle zone alte: secondo con 28,2 milioni, un dato influenzato dagli effetti dell’esonero di Dionisi, dagli ingaggi dell’ex direttore sportivo Morgan De Sanctis e del suo vice Giulio Migliaccio, come ricorda ancora Valerio Tripi su Repubblica. Davanti ai rosanero c’è solo il Monza (31,5 milioni).

Se si considerano anche i bonus potenziali — un’ipotesi teorica e difficilmente applicabile — il Monza resterebbe primo con 32,7 milioni, seguito dal Palermo (30,7 milioni) e dal Venezia (28,3).

Sul fronte allenatori, il club del City Football Group è addirittura primo in Serie B: per tutte le formazioni rosanero, dal settore giovanile al femminile, vengono investiti 4 milioni di euro, un milione in più del Venezia. Seguono Empoli (2,64 milioni, inclusi i costi per Dionisi) e Monza (2,6).

Diversa la situazione per i direttori sportivi, categoria nella quale rientrano De Sanctis, Migliaccio e il nuovo responsabile Carlo Osti: il Palermo è sesto con 963 mila euro complessivi, dietro Sampdoria, Frosinone, Venezia, Monza e Cesena.

Nel report, come sottolinea Tripi su Repubblica Palermo, non figura ancora la risoluzione contrattuale con Valerio Verre, formalizzata nelle ultime ore e destinata a modificare leggermente il quadro economico.

Intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi a Torretta: restano da valutare le condizioni di Joronen, ma la sua presenza contro l’Entella non sembra a rischio.