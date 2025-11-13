Giornale di Sicilia: “Palermo, investimenti pesanti anche per tecnici e dirigenti”

Non sono solo gli ingaggi dei calciatori a collocare il Palermo tra i club più strutturati della Serie B. Anche sul fronte dei compensi destinati ad allenatori e direttori sportivi, la società rosanero figura ai primi posti per volume d’investimento. Lo evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che analizza i dati aggiornati della Lega B.

Giornale di Sicilia: “Palermo, solo gli ingaggi (per ora) sono già da A”

Per quanto riguarda gli allenatori, il Palermo risulta essere la società che spende di più: poco oltre i 4 milioni di euro, cifra che include anche altri collaboratori tecnici. Subito dietro si collocano Venezia, poco sopra i 3 milioni, e poi Monza ed Empoli, entrambi oltre quota 2,5 milioni.

Sul piano dei direttori sportivi, come ricorda ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il club di viale del Fante si posiziona al quinto posto con circa 963 mila euro. In questa voce rientrano anche i compensi dell’ex ds De Sanctis e dei suoi collaboratori, compreso Giulio Migliaccio. La classifica è guidata da Sampdoria, Frosinone, Venezia e Cesena.

La somma dei due valori costruisce un quadro ancora più indicativo: secondo l’analisi di Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il Palermo investe quasi 5 milioni di euro complessivi tra area tecnica e area sportiva. Una cifra superata soltanto da Venezia (4,4 milioni), Monza (3,7), Sampdoria (3,4) ed Empoli (3,3).

Numeri che certificano, sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, la solidità economica del club e gli investimenti di livello superiore effettuati dalla proprietà. Un’impronta da società stabilmente orientata verso obiettivi ambiziosi e una dimensione economica che, nel contesto della Serie B, rappresenta un autentico valore aggiunto.