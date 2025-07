Manchester City, UFFICIALE: James Trafford torna ai Citizens

Dopo aver disputato la passata stagione in prestito al Burnley in Championship, il portiere 22enne James Trafford torna al City firmando un contratto quadriennale, con scadenza 30 giugno 2030. L’estremo difensore inglese è cresciuto nell’Academy dei Citizens, lasciando poi il club nel 2023.

Un ritorno emozionale per lui, che ha commentato così questo suo momento: «Tornare al City è un momento speciale, per me e per la mia famiglia. Ho sempre sognato di poter tornare un giorno. Questa è casa mia, un club unico con persone fantastiche», ha dichiarato con emozione. Trafford ha poi rivolto un pensiero ai tifosi: «Non vedo l’ora di giocare davanti ai fantastici tifosi del City e farò di tutto per aiutare il club a conquistare nuovi successi».