Mantova, UFFICIALE: fatta per Andrenacci

Il Mantova, tramite i suoi canali, ha annunciato l’arrivo in biancorosso di Lorenzo Andrenacci. L’estremo difensore, classe 95, arriva dal Brescia ed ha sottoscritto con i lombardi un contratto annuale con scadenza fissata al 30.06.2026.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del portiere Lorenzo Andrenacci. Marchigiano, classe 1995 cresciuto nel settore giovanile del Milan, Lorenzo Andrenacci ha legato gran parte della sua carriera alla maglia del Brescia: nove stagioni tra serie A e B. Nella sua lunga carriera ha difeso anche la porta del Genoa nella massima serie, del Como in B e dell’Alma Fano in C. Lorenzo Andrenacci ha sottoscritto con il club di Viale Te un contratto di durata annuale con scadenza fissata al 30.06.2026″.