Catanzaro, Piras verso il prestito al Sorrento

Dopo l’esperienza della passata stagione a Crotone, Marcello Piras sembra pronto a continuare la sua avventura in Serie C. Secondo quanto riportato da “LacasadiC.com”, il giovane terzino attualmente di proprietà del Catanzaro sembrerebbe a un passo dall’approdo a Sorrento: vicino l’accordo tra le due parti per un trasferimento a titolo temporaneo.

Il classe 2004 ha svolto tutto il ritiro pre-campionato con la prima squadra, ma evidentemente il mister Aquilani e il DS Ciro Polito hanno valutato e deciso che la soluzione migliore fosse quella di una nuova cessione in prestito.