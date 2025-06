Manchester City, colpo in prospettiva: preso Sangaré dal PSG

Il Manchester City mette le mani su uno dei talenti più promettenti del vivaio parigino. Mahamadou Sangaré, attaccante classe 2007, ha scelto di lasciare il PSG a parametro zero per firmare il suo primo contratto da professionista con i Citizens.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’accordo è quinquennale. Sangaré, autore di 25 gol in 25 partite con l’U19 del PSG, era seguito da diversi top club europei. Il City brucia la concorrenza e si assicura un attaccante moderno, veloce e duttile, capace di giocare sia da centravanti che da esterno. Un colpo importante in ottica futura, mentre per il PSG si tratta di una perdita a costo zero.