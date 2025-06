FIGC, slittano riscatti e controriscatti per Sampdoria e Salernitana

La FIGC ha ufficializzato il posticipo delle date per riscatti e controriscatti dei calciatori di Sampdoria e Salernitana, le due squadre impegnate nei play-out di Serie B in programma il 15 e il 20 giugno.

Considerato che entrambe non conoscono ancora la categoria di appartenenza per la prossima stagione, avranno tempo per effettuare queste operazioni tra il 22 e il 27 giugno 2025.

Il provvedimento è stato adottato per garantire una corretta programmazione di club e tesserati, come indicato nel comunicato ufficiale della Federazione.

Il Comunicato:

Il Presidente Federale

− visto il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 226 dell’11 giugno 2025 con cui è stato definito il programma delle gare di play-out della stagione sportiva 2024/2025;

− preso atto della richiesta, avanzata dalle società che disputeranno le gare di play-out per la permanenza nel Campionato di Serie B 2025/2026, di differimento dei termini relativi all’esercizio dei diritti di opzione e di controopzione previsti al punto 3. dei Comunicati Ufficiali nn. 212/A del 21 marzo 2025 e 263/A del 30 aprile 2025 all’esito della conclusione delle gare di play-out di Serie B della stagione sportiva 2024/2025;

− ritenuta condivisibile la richiesta presentata dalle suddette società, anche al fine di consentire una migliore programmazione delle attività per le società e per i tesserati;

− ravvisata l’urgenza di provvedere al differimento dei termini di cui sopra;

− acquisito il parere favorevole delle Leghe professionistiche;

− visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto federale;

− sentiti i Vice Presidenti Federali