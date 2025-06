Il TFN respinge il ricorso della Salernitana, confermate le date dei playout con la Sampdoria

Il Tribunale Federale Nazionale ha ufficialmente respinto il ricorso della Salernitana, confermando la disputa dei play-out di Serie B contro la Sampdoria, in programma il 15 e 20 giugno.

Il club campano aveva chiesto la sospensione degli spareggi e l’annullamento degli atti ufficiali della Lega B, ipotizzando anche un ampliamento del campionato cadetto a 21 o 22 squadre. Il TNF ha però rigettato l’istanza, rendendo definitiva la programmazione stabilita.

Di seguito il comunicato integrale pubblicato dal Tribunale Federale Nazionale:

«Letto ed esaminato il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl con il quale, impugnando i Comunicati Ufficiali nn. 211/2025 e 224/2025 della LNPB, viene chiesto: in via cautelare, disporsi la sospensione dei play-out previsti per il 15 e 20 giugno 2025; nel merito, annullare detti Comunicati e ordinare o indicare a FIGC e LNPB l’annullamento dei play-out e/o l’ampliamento del Campionato di Serie B 2025/2026 a n. 21 o 22 squadre.

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare né, nel merito, per l’accoglimento del ricorso;

P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl.»

Il match d’andata tra Sampdoria e Salernitana si giocherà domenica 15 giugno alle ore 20:30 allo stadio Ferraris, mentre il ritorno è in programma giovedì 20 giugno a Salerno.