Avellino, iscrizione in B formalizzata: lo Stirpe di Frosinone indicato come campo alternativo

L’Avellino ha ufficialmente completato l’iscrizione al campionato di Serie B 2025/26, come comunicato oggi dalla società con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Un passaggio importante, considerando le incertezze legate alla situazione dello stadio Partenio, che dovrà essere adeguato per rispettare i criteri richiesti dalla Lega B.

In attesa del completamento dei lavori — che potrebbero protrarsi anche oltre l’inizio del torneo — il club irpino ha indicato come impianto alternativo lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone per ospitare eventuali gare casalinghe.

Di seguito il comunicato integrale diramato dall’Avellino:

«L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver provveduto a formalizzare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B la domanda di iscrizione al Campionato Serie BKT 2025/26, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti.

Il Club intende ringraziare il Frosinone Calcio Srl, la società Together F.C. SPA, il Comune e la Prefettura di Frosinone (FR) per la concessione in licenza dello stadio “Benito Stirpe”, requisito fondamentale per poter procedere all’iscrizione».