Maddaloni, dal Palermo Primavera alla Nuova Igea Virtus: «Convinto dal progetto, qui per dare il massimo»
Dalla Primavera del Palermo al ritorno in Sicilia con la maglia della Nuova Igea Virtus. Rosario Damiano Maddaloni, difensore classe ’98 originario del capoluogo, è il nuovo rinforzo giallorosso per la stagione 2025/2026. Il club barcellonese ha ufficializzato l’acquisto, puntando su un giocatore duttile e di esperienza nonostante la giovane età.
Maddaloni è reduce dall’ultima stagione in Serie D con la Fidelis Andria, ma il suo curriculum parla chiaro: oltre 120 presenze e 7 gol in Lega Pro con le maglie di Potenza, Imolese, Lucchese, Cesena, Rende e lo stesso Palermo. Proprio con i rosanero ha mosso i primi passi, imponendosi come difensore capace di ricoprire più ruoli e ottenendo anche diverse convocazioni nelle nazionali giovanili.
Duttilità e qualità balistiche
Calciatore fisico, veloce e con buone doti balistiche, Maddaloni può agire in tutti i ruoli della retroguardia, garantendo anche pericolosità offensiva. Un rinforzo che la Nuova Igea Virtus ha voluto fortemente per alzare il livello qualitativo della rosa in un girone di Serie D tra i più competitivi d’Italia.
«Convinto dalle parole di Chiavaro»
Nelle prime dichiarazioni da giocatore giallorosso, Maddaloni ha parlato con entusiasmo: «Sono motivato e carico per questa nuova avventura. Ho avvertito subito la voglia e lo spirito del progetto dalle parole del direttore Agatino Chiavaro, che mi ha convinto a sposare la causa della Nuova Igea Virtus. È una società con una tradizione importante e un pubblico caloroso e passionale».