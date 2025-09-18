Palermo-Bari, non è solo sfida tra grandi: i giovani rosanero in campo contro i pugliesi

Palermo-Bari non è solo un match di Serie B, è anche una sfida che si gioca nei campionati del Settore Giovanile. Nel weekend infatti le formazioni Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15 dei rosanero saranno impegnate contro i pari età del Bari in vari campi.

Per la Primavera, è in programma Palermo-Bari sabato 20 settembre (ore 11.00) a Carini. Domenica 21 spazio all’Under 17 che giocherà in trasferta a Catanzaro. Nello stesso giorno anche Under 16 e Under 15 ospiteranno il Bari al Sport Village Tommaso Natale di Palermo.

Queste gare sono importanti non solo per risultati e classifiche, ma perché danno visibilità ai giovani talenti del club, permettono la continuità del percorso formativo e offrono ai tifosi la possibilità di vedere crescere i futuri protagonisti.