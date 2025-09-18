Palermo-Bari, non è solo sfida tra grandi: i giovani rosanero in campo contro i pugliesi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Palermo-Bari non è solo un match di Serie B, è anche una sfida che si gioca nei campionati del Settore Giovanile. Nel weekend infatti le formazioni Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15 dei rosanero saranno impegnate contro i pari età del Bari in vari campi.

Per la Primavera, è in programma Palermo-Bari sabato 20 settembre (ore 11.00) a Carini. Domenica 21 spazio all’Under 17 che giocherà in trasferta a Catanzaro. Nello stesso giorno anche Under 16 e Under 15 ospiteranno il Bari al Sport Village Tommaso Natale di Palermo.

Queste gare sono importanti non solo per risultati e classifiche, ma perché danno visibilità ai giovani talenti del club, permettono la continuità del percorso formativo e offrono ai tifosi la possibilità di vedere crescere i futuri protagonisti.

Ultimissime

Palermo-Bari, non è solo sfida tra grandi: i giovani rosanero in campo contro i pugliesi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Palermo-Bari, i convocati di Caserta: prima chiamata per Cerri e Gytkjaer

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Cesena-Palermo, l’Osservatorio “congela” la trasferta: parola al Casms

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Coppa Italia, Udinese-Palermo: via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Il ricordo di Lagalla al murale di Passo di Rigano: «Totò Schillaci resterà per sempre un esempio di passione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025