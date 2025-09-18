Palermo-Bari, i convocati di Caserta: prima chiamata per Cerri e Gytkjaer

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Il Bari ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta del “Renzo Barbera”, dove domani sera (calcio d’inizio alle ore 21) affronterà il Palermo di Filippo Inzaghi nella 4ª giornata del campionato di Serie BKT. Mister Fabio Caserta porta con sé 24 calciatori, con due novità significative: prima chiamata per Alberto Cerri e Christian Gytkjaer, entrambi recuperati e disponibili.

Questi i convocati biancorossi:

Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Burgio, Meroni, Vicari, Dickmann, Pucino, Nikolaou, Dorval
Centrocampisti: Castrovilli, Darboe, Pagano, Bellomo, Maggiore, Braunoder, Verreth
Attaccanti: Sibilli, Gytkjaer, Moncini, Antonucci, Rao, Partipilo, Cerri

