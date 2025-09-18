Cesena-Palermo, l’Osservatorio “congela” la trasferta: parola al Casms

Le tifoserie sono amiche da tempo, ma resta l’incognita sulla trasferta di Cesena. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la determina numero 38 emessa a seguito della riunione del 16 settembre, ha infatti “congelato” Cesena-Palermo, in programma sabato 27 settembre, rinviando «alle valutazioni del Casms per l’individuazione di adeguate misure di rigore».

Come ricorda il Corriere di Romagna, anche la gara dello scorso anno fu sottoposta al vaglio del Casms dopo la segnalazione dell’Osservatorio, e in quel caso venne disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo. Il rischio, dunque, è che la storia possa ripetersi, nonostante i rapporti di amicizia tra le due tifoserie.

A decidere nelle prossime ore sarà il Casms, che dovrà stabilire se adottare o meno misure restrittive per la trasferta rosanero al “Manuzzi”.