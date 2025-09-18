Coppa Italia, Udinese-Palermo: via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti
Al Bluenergy Stadium torna la Coppa Italia. Martedì 23 settembre, alle ore 18.30, il Palermo affronterà l’Udinese in un match che vale l’accesso agli ottavi di finale.
I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale www.udinese.ticketone.it, presso le rivendite autorizzate e alle biglietterie dello stadio, che saranno aperte anche nel giorno gara dalle 9.00 fino all’orario d’inizio. La società bianconera raccomanda di non acquistare i tagliandi su piattaforme diverse da quella ufficiale.
Saranno disponibili soltanto i posti in Tribuna Centrale Nord/Sud, Tribuna Laterale Nord/Sud e Settore Ospiti (quest’ultimo riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card).
Ecco le tariffe fissate dal club friulano:
Tribune Centrali e Laterali Nord/Sud: 10 euro, ridotto 5 euro (under 18)
Settore Ospiti: 10 euro (solo con fidelity card)
Una sfida affascinante che metterà in palio un pass per gli ottavi e che vedrà i rosanero di Pippo Inzaghi misurarsi contro una formazione di Serie A in una cornice che si preannuncia calda.