Il ricordo di Lagalla al murale di Passo di Rigano: «Totò Schillaci resterà per sempre un esempio di passione»

PALERMO – «Totò Schillaci resterà per sempre un esempio di passione, sacrificio e amore per la propria terra». Con queste parole il sindaco Roberto Lagalla ha inaugurato a Palermo, nel quartiere Passo di Rigano, il murale dedicato all’ex attaccante della Nazionale, scomparso un anno fa.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza dell’opera, intitolata “Yume: Un sogno per Palermo”: «La realizzazione del murale è un gesto dal grande valore simbolico e affettivo, che va ben oltre l’arte urbana: è il segno tangibile di quanto Totò abbia lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore della nostra comunità».

Come riporta l’Agenzia Dire, Lagalla ha ringraziato la Fondazione Made in Sicily Museum per l’impegno: «Ringrazio sinceramente la Fondazione Made in Sicily Museum per aver voluto fortemente questo progetto e per aver coinvolto in maniera corale istituzioni, aziende e cittadini. Come Amministrazione siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa, che rappresenta solo la prima di una serie di attività che da qui alle prossime settimane celebreranno la figura di Totò Schillaci».

Il sindaco ha poi aggiunto che, in accordo con la famiglia, sono già in cantiere altri eventi commemorativi: «Totò merita di essere ricordato con continuità, con affetto e con quella dignità che solo i grandi riescono a trasmettere, anche dopo la loro scomparsa. Palermo non dimentica chi l’ha resa fiera nel mondo».