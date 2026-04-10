Gazzetta dello Sport: “Lucioni: Palermo, niente errori: altrimenti playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo cosenza 0-1 (76) lucioni tutino

Una sfida che conosce bene, vissuta su entrambi i fronti. Fabio Lucioni osserva da spettatore interessato il confronto tra Frosinone e Palermo, due squadre che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera. E il suo punto di vista, raccolto dalla Gazzetta dello Sport, aiuta a leggere una partita che vale molto, ma non tutto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, per Lucioni non si può parlare di gara decisiva in senso assoluto: «È sicuramente una partita importantissima, ma non sarà decisiva. Solo nel caso in cui il Palermo dovesse perdere, vorrebbe dire rassegnarsi ai playoff». Un’analisi lucida che distingue il peso specifico della sfida per le due squadre.


La Gazzetta dello Sport evidenzia anche il confronto tra le caratteristiche dei due gruppi. Il Frosinone, rivelazione del campionato, può contare su energia e spensieratezza: «Deve fare quello che ha sempre fatto – spiega Lucioni – ossia andare forte e vincere i duelli, con la spinta della sua gioventù». Dall’altra parte, il Palermo porta in campo maggiore esperienza, ma dovrà dimostrare di saperla sfruttare nei momenti chiave.

Secondo la Gazzetta dello Sport, proprio questo equilibrio tra entusiasmo e maturità potrebbe essere la chiave della gara. «Il Palermo è più esperto, ma l’entusiasmo del Frosinone può compensare questa differenza», sottolinea l’ex difensore.

Guardando alla classifica, la Gazzetta dello Sport riporta anche il giudizio sul momento dei rosanero: «Nel girone di ritorno il Palermo ha fatto vedere il suo valore, ma per lunghi tratti della stagione non lo ha espresso. Oggi si rende conto di quello che avrebbe potuto fare». Il tempo, però, non è ancora scaduto: «Non è troppo tardi, ci sono ancora 15 punti in palio, ma il deficit pesa».

Una lettura chiara: non è ancora finita, ma per il Palermo è davvero il momento di non sbagliare più.

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