Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo, due mondi diversi: è la resa dei conti”

FROSINONE – La definizione di “partita decisiva” è spesso abusata, ma questa volta ha un senso preciso. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Frosinone-Palermo non pesa allo stesso modo per entrambe le squadre: per Alvini non sarà determinante, per Inzaghi può diventarlo, soprattutto in caso di mancata vittoria.

Secondo quanto evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Frosinone continuerà comunque a restare in bilico tra promozione diretta e playoff, mentre per il Palermo un passo falso significherebbe quasi rassegnarsi agli spareggi. Uno scenario che cambia completamente la lettura della sfida.





La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Nicola Binda, riporta inevitabilmente alla memoria il precedente del 16 giugno 2018, finale playoff rimasta nella storia. Un match segnato da polemiche, episodi controversi e un finale incandescente, con l’invasione di campo e le proteste rosanero. Da lì, due percorsi completamente diversi: il Frosinone in Serie A, il Palermo travolto da vicende societarie fino all’esclusione dalla B nel 2019.

Oggi, come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il contesto è completamente cambiato. Il Frosinone è ancora guidato dalla solidità della gestione Stirpe, mentre il Palermo ha assunto una dimensione internazionale grazie al City Group, avvicinandosi passo dopo passo al ritorno in Serie A.

Dal punto di vista tecnico, la Gazzetta dello Sport evidenzia differenze profonde tra le due realtà. Il Frosinone ha uno dei monte ingaggi più contenuti della categoria (12,4 milioni) e una delle rose più giovani, con un’età media di 23,4 anni. Il Palermo, invece, supera i 30 milioni di monte stipendi e presenta una squadra più esperta, con età media di 27,8 anni.

Anche sul piano tattico, come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i due mondi sono opposti: Alvini è rimasto fedele al 4-3-3 per tutta la stagione, mentre Inzaghi ha alternato 3-5-2 e 3-4-2-1. Il Frosinone può contare sul secondo miglior attacco del campionato, trascinato dagli esterni offensivi come Ghedjemis e Kvernadze; il Palermo risponde con la miglior difesa (insieme al Monza) e il capocannoniere Pohjanpalo.

Il Gazzetta dello Sport mette in evidenza anche i momenti di forma: il Palermo arriva con due vittorie recenti, quattro clean sheet nelle ultime sette trasferte e un rendimento nel girone di ritorno secondo solo al Venezia. Il Frosinone, dopo un lieve rallentamento, è in crescita, reduce da tre successi consecutivi e dal sorpasso sul Monza.

Resta però un nodo importante: gli scontri diretti. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo non ha ancora vinto contro le prime sette della classifica. Un limite che potrebbe pesare e che i rosanero sono chiamati a superare immediatamente.

Il futuro resta aperto. Questa sfida può essere solo un capitolo di una storia più lunga. Come suggerisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il destino potrebbe anche riproporre questo confronto a fine stagione, magari ancora una volta in un contesto decisivo.