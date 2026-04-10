Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, bivio da Serie A: lepre contro cacciatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
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FROSINONE – Non è mai stata una partita come le altre e questa sera lo sarà ancora meno. Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, Frosinone-Palermo rappresenta un autentico bivio nella corsa alla Serie A, con entrambe le squadre chiamate a giocarsi molto più di tre punti.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, la classifica consegna ai ciociari il ruolo della “lepre”: a quota 68 punti, il Frosinone deve difendere la propria posizione e continuare a correre verso la promozione diretta. Il Palermo, invece, è il “cacciatore”, costretto a vincere per tenere vivo il sogno e colmare un distacco di quattro punti che, senza successo, rischierebbe di diventare incolmabile.


Il Messaggero di Frosinone, attraverso l’analisi di Alessandro Biagi, sottolinea come tutta la pressione sia sulla squadra di Inzaghi: i rosanero non possono permettersi passi falsi e nemmeno un pareggio, che equivarrebbe quasi a una sconfitta. L’alternativa sarebbe affidarsi ai playoff, una “lotteria” che spesso ribalta valori e pronostici.

Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone evidenzia anche il contesto: con il Venezia in fuga, il secondo posto è l’ultimo obiettivo concreto e lo scontro diretto della 34ª giornata promette scintille. Non sarà decisivo, ma potrà lasciare segni profondi nella corsa finale.

Il Frosinone arriva con fiducia e responsabilità. Come riporta il Messaggero di Frosinone, la squadra di Alvini è padrona del proprio destino e potrà contare su tre gare interne nelle ultime cinque, a partire proprio da quella contro il Palermo, avversario contro cui allo Stirpe non ha mai perso in Serie B.

Ma, come sottolinea Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, non c’è spazio per i calcoli: il Monza, distante appena due punti, resta una minaccia concreta. Vincere significherebbe eliminare il Palermo dalla corsa diretta e rispondere al duello con i brianzoli.

Dal punto di vista tattico, il Messaggero di Frosinone evidenzia possibili novità: Alvini potrebbe tornare al 4-2-3-1 per sfruttare maggiormente le corsie esterne e la pressione alta. Il rientro di Koutsoupias rappresenta una variabile importante, anche se resta aperto il ballottaggio con Francesco Gelli.

In attacco, come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, il Frosinone si affida a una vera e propria cooperativa del gol: 18 marcatori diversi e 64 reti complessive, numeri che certificano la pericolosità offensiva della squadra. Di fronte, però, ci sarà la miglior difesa del campionato: il Palermo, con appena 27 gol subiti (come il Monza), rappresenta un ostacolo durissimo.

Il Messaggero di Frosinone sottolinea anche il fattore ambientale: lo Stirpe sarà vicino al tutto esaurito, senza tifosi siciliani residenti in Sicilia per motivi di ordine pubblico. Un elemento che potrebbe incidere sull’andamento della gara.

Arbitra Sozza, internazionale chiamato a dirigere una sfida ad altissima tensione. Come ribadisce Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, sarà una notte che può cambiare la stagione di entrambe.

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