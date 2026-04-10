Giornale di Sicilia: “In porta c’è Gomis. Le probabili formazioni di Frosinone-Palermo”

Tutto pronto allo Stirpe per una sfida che può indirizzare la stagione. Come riporta il Giornale di Sicilia, Frosinone-Palermo rappresenta uno snodo decisivo nella corsa alla Serie A, con entrambe le squadre chiamate a non sbagliare.

Secondo il Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime uscite, puntando sulle certezze. Tra i pali Gomis è favorito su Joronen, mentre la difesa sarà composta da Bani al centro con Ceccaroni e Pierozzi ai lati.





Il Giornale di Sicilia sottolinea l’importanza delle corsie: Augello è confermato titolare sulla fascia sinistra, mentre a destra agirà Rui Modesto. In mezzo Segre e Ranocchia con Palumbo da mezzala, soluzione che garantisce equilibrio e inserimenti.

In avanti, come evidenzia il Giornale di Sicilia, spazio alla coppia Le Douaron–Pohjanpalo, con il finlandese riferimento offensivo principale.

Per il Frosinone, il Giornale di Sicilia indica un 4-3-3 con Palmisani in porta, difesa composta da Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia. A centrocampo Koutsoupias, Gelli e Fini, mentre in attacco agiranno Kvernadze e Bracaglia a supporto di Raimondo. Resta il dubbio Ghedjemis.

Probabili formazioni – Giornale di Sicilia

Frosinone (4-3-3):

Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, F. Gelli, Fini; Kvernadze, Raimondo, Bracaglia.

All. Alvini

Palermo (3-5-2):

Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.

All. Inzaghi

Panchine

Frosinone:

Pisseri, Lolic, Gelli J., Masciangelo, Oyono J., Cittadini, Grosso, Cichella, Ghedjemis, Fiori, Barcella, Zilli, Vergani

Palermo:

Joronen, Di Bartolo, Magnani, Bereszynski, Veroli, Peda, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin