Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto su Pohjanpalo: il re dei bomber per sfatare il tabù big”

PALERMO – Serve il gol del leader, dell’uomo che ha trascinato fin qui i rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nella sfida decisiva contro il Frosinone il Palermo si aggrappa a Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B con 21 reti.

Secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attaccante finlandese è a un passo da un traguardo personale significativo: con un altro gol eguaglierebbe il suo record in Italia, le 22 reti messe a segno con il Venezia nella stagione 2023/24. Un obiettivo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di ancora più pesante se centrato proprio nello scontro diretto.





Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Salvatore Orifici, sottolinea come Pohjanpalo sia stato il vero punto di riferimento offensivo del Palermo per tutta la stagione, trascinatore della manovra e terminale principale della squadra di Inzaghi. Una stagione fin qui da protagonista assoluto.

C’è però un dato che pesa e che, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, rappresenta una delle poche ombre: Pohjanpalo non è ancora riuscito a segnare contro le squadre che precedono il Palermo in classifica. Nelle sfide contro Monza, Frosinone e Venezia, infatti, l’attaccante è rimasto a secco, così come tutta la squadra.

Il Giornale di Sicilia mette in luce un numero significativo: zero gol in quattro scontri diretti contro le big. Un dato che suona come un campanello d’allarme per l’attacco rosanero quando il livello si alza.

Ecco perché la sfida di Frosinone assume un significato doppio. Non solo per la classifica, ma anche per spezzare un tabù. Come ribadisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo va a caccia del gol numero 22, quello che può cambiare il volto del finale di stagione del Palermo.

Una rete che varrebbe molto più di una statistica: potrebbe valere la Serie A.