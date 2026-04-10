Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto su Pohjanpalo: il re dei bomber per sfatare il tabù big”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (13)

PALERMO – Serve il gol del leader, dell’uomo che ha trascinato fin qui i rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nella sfida decisiva contro il Frosinone il Palermo si aggrappa a Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B con 21 reti.

Secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attaccante finlandese è a un passo da un traguardo personale significativo: con un altro gol eguaglierebbe il suo record in Italia, le 22 reti messe a segno con il Venezia nella stagione 2023/24. Un obiettivo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di ancora più pesante se centrato proprio nello scontro diretto.


Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Salvatore Orifici, sottolinea come Pohjanpalo sia stato il vero punto di riferimento offensivo del Palermo per tutta la stagione, trascinatore della manovra e terminale principale della squadra di Inzaghi. Una stagione fin qui da protagonista assoluto.

C’è però un dato che pesa e che, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, rappresenta una delle poche ombre: Pohjanpalo non è ancora riuscito a segnare contro le squadre che precedono il Palermo in classifica. Nelle sfide contro Monza, Frosinone e Venezia, infatti, l’attaccante è rimasto a secco, così come tutta la squadra.

Il Giornale di Sicilia mette in luce un numero significativo: zero gol in quattro scontri diretti contro le big. Un dato che suona come un campanello d’allarme per l’attacco rosanero quando il livello si alza.

Ecco perché la sfida di Frosinone assume un significato doppio. Non solo per la classifica, ma anche per spezzare un tabù. Come ribadisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo va a caccia del gol numero 22, quello che può cambiare il volto del finale di stagione del Palermo.

Una rete che varrebbe molto più di una statistica: potrebbe valere la Serie A.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-10 074731

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, bivio da Serie A: lepre contro cacciatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (91)

Giornale di Sicilia: “In porta c’è Gomis. Le probabili formazioni di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (40)

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora o mai più: a Frosinone per l’impresa promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-10 070405

Repubblica: “Rosa, notte calda a Frosinone. In palio c’è una fetta di serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-10 063058

Corriere dello Sport: “Frosinone-Palermo, numeri a confronto: attacco record contro solidità rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Entella 3-0 (36) Rui modesto

Corriere dello Sport: “Frosinone-Palermo, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo modena 1-1 (76) gomis

Corriere dello Sport: “Assalto Palermo. Inzaghi cambia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (33) Shpendi ceccaroni

Palermo, occhi su Shpendi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-09 161951

Palermo, partenza verso Frosinone: presenti Joronen e Bani, out Corona e Johnsen

Angelo Giambona Aprile 9, 2026
Screenshot 2026-04-09 150222

Palermo, Inzaghi: «Siamo carichi, a Frosinone servirà la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Escl. Marino: «Equilibrio totale tra Frosinone e Palermo: partita senza padroni»

Angelo Giambona Aprile 9, 2026
Serie B Palermo-Sudtirol 2-1 (42) Lucioni

Escl. Lucioni: «Frosinone-Palermo vale la stagione: chi sbaglia è fuori»

Angelo Giambona Aprile 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-10 074731

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, bivio da Serie A: lepre contro cacciatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (91)

Giornale di Sicilia: “In porta c’è Gomis. Le probabili formazioni di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (13)

Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto su Pohjanpalo: il re dei bomber per sfatare il tabù big”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (40)

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora o mai più: a Frosinone per l’impresa promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Leo Bonucci (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Repubblica: “Bonucci, perché non si dimette? Il ruolo lo salva dalla tempesta azzurra”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026