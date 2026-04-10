Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo, le scelte: Alvini con Ghedjemis, Inzaghi punta su Pohjanpalo”

FROSINONE – Tutto pronto allo Stirpe per una sfida che può indirizzare la corsa alla Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Frosinone-Palermo è uno snodo fondamentale del campionato, con entrambe le squadre chiamate a dare risposte definitive.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Alvini si affiderà al 4-3-3 che ha caratterizzato tutta la stagione. Tra i pali Palmisani, difesa con Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia. A centrocampo spazio a Calò, Koutsoupias e Cichella, mentre il tridente offensivo sarà formato da Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze.





La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Frosinone punti ancora una volta sulla sua identità offensiva e sulla capacità di allargare il gioco sugli esterni, vero punto di forza della squadra di Alvini.

Sul fronte Palermo, la Gazzetta dello Sport evidenzia la conferma del 3-5-2 di Inzaghi. In porta Gomis, con la linea difensiva composta da Ceccaroni, Bani e Pierozzi. Sulle corsie Augello e Rui Modesto, mentre in mezzo agiranno Ranocchia, Palumbo e Segre.

In avanti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, spazio alla coppia Pohjanpalo-Le Douaron, con il finlandese punto di riferimento offensivo. Restano indisponibili Johnsen e Corona, mentre Joronen partirà dalla panchina.

Probabili formazioni – Gazzetta dello Sport

Frosinone (4-3-3):

Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

All. Alvini

Palermo (3-5-2):

Gomis; Ceccaroni, Bani, Pierozzi; Augello, Palumbo, Ranocchia, Segre, Rui Modesto; Pohjanpalo, Le Douaron.

All. Inzaghi

Panchine

Frosinone:

Lolic, Pisseri, Gelli J., Cittadini, Oyono J., Masciangelo, Grosso, F. Gelli, Fini, Fiori, Zilli, Vergani

Palermo:

Joronen, Di Bartolo, Peda, Magnani, Veroli, Bereszynski, Blin, Gomes, Vasic, Gyasi, Giovane

Squalificati

Nessuno

Diffidati

Frosinone: Cittadini, Cichella, J. Gelli, Fiori, F. Gelli

Palermo: Gyasi, Bani, Magnani, Bereszynski, Peda

Indisponibili

Frosinone: Corrado

Palermo: Johnsen, Corona

Arbitro: Sozza (Seregno)

Assistenti: Belsanti, Biffi

Quarto uomo: Di Marco

VAR: Gariglio

AVAR: Monaldi