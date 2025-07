Liam Henderson, l’Hibernian ci prova: occhi sull’ex Palermo

Secondo quanto riportato in esclusiva da SportsBoom.com, Liam Henderson sarebbe pronto a fare ritorno in Scozia. Il centrocampista classe 1996, ex Palermo e reduce da una stagione da 41 presenze in Serie A con l’Empoli, è attualmente svincolato dopo il mancato rinnovo con il club toscano.

L’Hibernian, dove Henderson ha già militato in prestito nella stagione 2015/16 con 32 presenze e 5 gol, è pronto a offrirgli una nuova opportunità in patria. Cresciuto calcisticamente nel Celtic, ha collezionato esperienze anche con gli Hearts prima di trasferirsi in Italia nel 2018. Dopo Bari, Hellas Verona, Lecce, Empoli e una breve parentesi proprio al Palermo in Serie B nel 2023/24, Henderson sarebbe ora attratto dall’idea di riavvicinarsi a casa.

Come riporta ancora SportsBoom.com, sulle sue tracce ci sarebbero anche i club inglesi di Championship come Bristol City e Derby County, ma gli Hibs restano in pole per riportarlo in Premiership.