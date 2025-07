Siena, ufficiale l’ex Palermo Michele Somma

Il Siena piazza un colpo d’esperienza per rinforzare la difesa: è ufficiale l’arrivo di Michele Somma, centrale classe 1995 con un passato anche nel Palermo. Il difensore, cresciuto nei vivai di Juventus e Roma, ha esordito in Serie A proprio con i giallorossi, per poi imporsi in Serie B con il Brescia e vivere una parentesi all’estero nella Segunda División spagnola.

Dopo l’esperienza rosanero in Lega Pro, ha vestito anche le maglie di Catania e Piacenza. Ora una nuova sfida in bianconero: Somma vestirà la maglia del Siena FC per la stagione 2025/26.