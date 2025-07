Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, Silvio Baldini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Under 21. La decisione è stata comunicata direttamente dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha contattato l’allenatore nelle scorse ore per confermare la scelta.

Nei giorni scorsi, Baldini aveva già avuto un confronto con Gianluigi Buffon e Gennaro Gattuso per discutere del possibile incarico. Dopo la recente promozione in Serie B con il Pescara, l’ex tecnico del Palermo è pronto a guidare gli azzurrini, prendendo il posto di Carmine Nunziata.

L’annuncio ufficiale è atteso a breve, probabilmente in contemporanea con la nomina dei nuovi allenatori delle selezioni Under 20 e Under 19.