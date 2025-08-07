L’ex Palermo Semilia firma con l’Empoli

Cristian Semilia, terzino destro classe 2008, è un nuovo giocatore del settore giovanile dell’Empoli. Il difensore palermitano arriva dal Cosenza, dove ha giocato nelle formazioni Under 15, 16 e 17, mettendosi in luce per prestazioni costanti e un buon contributo anche in fase offensiva.

Nato calcisticamente nel vivaio del Palermo, dove era entrato a dieci anni e aveva indossato la fascia da capitano, Semilia ha deciso a tredici anni di lasciare la società rosanero per cercare nuovi stimoli trasferendosi in Calabria.

Durante la sua esperienza a Cosenza si è distinto per maturità e rendimento. Prestazioni che hanno attirato l’interesse di diversi club italiani. Alla fine la scelta è ricaduta sull’Empoli, società con una forte tradizione nella valorizzazione dei giovani. Per Semilia si apre ora una nuova fase della carriera, in un ambiente strutturato e attento allo sviluppo tecnico e umano dei propri talenti.