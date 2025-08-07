Henderson alla Sampdoria: il centrocampista ex Palermo pronto a firmare

Colpo a sorpresa per la Sampdoria, che ha scelto Liam Henderson per rinforzare la mediana. Il centrocampista scozzese, svincolato dopo la retrocessione dell’Empoli, è già arrivato a Genova per sostenere le visite mediche. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Classe 1996, Henderson è un volto noto anche al pubblico rosanero: ha vestito la maglia del Palermo. La notizia è stata riportata da Tuttomercatoweb.com, secondo cui l’accordo tra il giocatore e la società blucerchiata è ormai definito.

