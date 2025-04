Legnago-Pescara in campo a Pasquetta. Baldini: «Vi sembra giusto giocare nei giorni di festa?»

Il Pescara di Silvio Baldini scenderà in campo nel giorno di Pasquetta. Il match è in programma in casa del Legnago alle ore 15.00, con gli abruzzesi a caccia di quattro punti per acciuffare il quarto posto. L’ex tecnico rosanero, però, in sede di conferenza stampa si è voluto soffermare anche sul fatto che la sfida si disputerà in un giorno festivo.

«Ma vi sembra giusto che io a Pasqua devo viaggiare? O che a Natale altri erano in campo? E dove è il rispetto per la religione? E dove è il rispetto della famiglia se non vengono rispettate le feste? Il Legnago? Giocano o a tre o a quattro dietro in difesa. Ma sempre con trequartista e due punti. Dipende solo da noi. Il bilancio? A noi mancano almeno 7, 8 punti».