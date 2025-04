Possanzini: «Pronti per il Catanzaro, siamo in fiducia»

Davide Possanzini, allenatore del Mantova, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida dei suoi contro il Catanzaro:

«Non riesco a capire questo tipo di decisioni. Si professa tanto di voler riportare la gente allo stadio e poi arrivano restrizioni così. È una cosa che non ha senso, non stiamo parlando di criminali o di gente che ha in mente di andar da qualche parte e fare del casino. Si tratta di persone che si mettono in viaggio, soprattutto in questo momento decisivo del campionato, per solo seguire e sostenere la propria squadra»- ha detto in riferimento alla trasferta vietata ai tifosi.

Poi sul momento dei suoi e sul Catanzaro: «Siamo in fiducia, i risultati ci stanno dando ragione e riusciamo a lavorare bene e con serenità. Le ultime partite ci hanno sbloccato mentalmente. E sono convinto che anche col Catanzaro i miei ragazzi faranno una buona partita, come sempre credendo in quello che sappiamo fare e nel modo in cui lo proponiamo. Magari può rappresentare un’occasione per svoltare in questa stagione, anche se non è un’ultima spiaggia. È sicuramente una gara importante, però, per far vedere chi siamo. Poi, ci saranno ancora altre partite e punti in palio. Ma guardando la classifica ok abbiamo vinto e rialzato la testa, ma le posizioni sono quelle, la situazione non è cambiata di molto. Quindi, come dico sempre: ci vuole equilibrio».