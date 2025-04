Inzaghi: «Cremonese una delle più forti del campionato. Faremo la nostra partita»

Il tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi, si è espresso in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida contro la Cremonese:

«La settimana con il Modena avevo detto così, ma poi la squadra, al di là del risultato, mi era piaciuta. Non è che con il Modena abbiamo sbagliato gara, la gara si è messa in determinati modi, perché a volte ci sono anche delle cose che sono difficili da preparare, delle situazioni che dipendono anche poco da quello che facciamo noi in campo. Io sono tranquillo, ne guardiamo partita dopo partita, sappiamo che il destino è nelle nostre mani, sappiamo che stiamo vivendo un sogno, sappiamo che stadio troveremo. Dovremo cercare di fare la nostra partita e poi vedremo il risultato del campo»- ha detto sulla precedente sfida contro il Modena.

Poi sulla Cremonese: «Sicuramente l’allenatore è diverso dalla gara d’andata, Stroppa è un allenatore molto bravo, che stimo. Per me la Cremonese è una delle squadre più forti del campionato, per cui è normale che abbia questi numeri. Però se noi abbiamo quel vantaggio è perché ce lo siamo meritato e dobbiamo far sì che il campo dia seguito ai punti di distacco che abbiamo».

«Assolutamente, anche perché quando mancano 15 punti alla fine e averne solo 7 non puoi fare nessun calcolo. Noi dobbiamo andarci a prendere il nostro sogno perché nessuno ce lo regala. Nessuno ci ha regalato nulla. Come abbiamo sempre fatto, credendo, andando in avanti, come abbiamo fatto l’ultima partita a Reggio Emilia. Insomma, quella è la nostra forza e noi dobbiamo ripetere quelle partite per vincere, perché è sempre stato così tutto l’anno»- ha concluso.