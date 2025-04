Alvini: «Testa allo Spezia. Bisogna dare tutto»

Massimiliano Alvini, tecnico del Cosenza, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la prossima partita con lo Spezia.

«Spezia? Bisogna dare tutto. E penso che la squadra lo faccia. Anche il calciatore ha bisogno di questo e sono certo che lo farà. Metterà dentro la partita tutte le sue caratteristiche. Accordo in caso di retrocessione? Non ci penso, sono concentrato solo su lunedì. Non sono tornato perché avevo un contratto ma perché sono certo di poter determinare. In questo momento penso solo allo Spezia, non posso andare più in là. Sarebbe superficiale farlo. Non mi guardo neanche tanto indietro nel mio percorso. Penso solo alla partita di lunedì, una gara di grande fascino e impatto, dove dobbiamo dare il meglio di noi stessi per fare bene. Il futuro ora non posso conoscerlo»- ha concluso.