Dionigi: «A Brescia per giocarcela. Il gruppo sta rispondendo bene»

Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa in vista dalla sfida contro il Brescia.

Prima si è soffermato sul gruppo.

«Abbiamo lavorato bene. Col passare dei giorni, i ragazzi si allenano con convinzione sempre maggiore. Le proposte che stiamo dando trovano riscontro, sia nell’applicazione che nella voglia. A volte anche troppa: c’è chi forzerebbe la mano pur di esserci all’allenamento, anche correndo qualche rischio. Questo dimostra che si sta formando un gruppo solido anche sul piano del lavoro, e questo mi fa ben sperare. Abbiamo fatto due settimane piene da quando siamo arrivati. L’adattamento era necessario, perché la metodologia era molto diversa da quella precedente. Ma il gruppo sta rispondendo bene».

«Conoscere le caratteristiche dei giocatori e le dinamiche interne è fondamentale. Sono rimasto colpito positivamente dall’atteggiamento dei ragazzi: questo è un gruppo sano, che vuole uscire da questa situazione difficile. Le aspettative sono alte, e lo sappiamo, però mi hanno sempre insegnato che un allenatore deve pensare al campo, a lavorare. Non ad altro. Ed è questa la mentalità che sto cercando di inculcare: pensiamo solo al lavoro»- ha continuato.

Infine ha concluso: «Dobbiamo centrare tre vittorie. Possono arrivare anche nelle ultime tre giornate, ma ogni partita è fondamentale. La gestione dipende da ciò che accade in campo, anche mentalmente e fisicamente. Queste situazioni vanno lette durante la partita. Non possiamo entrare in campo pensando che un pareggio vada bene. È difficile fare calcoli in questa fase della stagione. Dobbiamo andare con la mentalità di giocarci la partita a viso aperto, come fatto con la Cremonese e in parte col Pisa. Un risultato positivo è utile, ma andiamo là per giocarcela».