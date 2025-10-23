Giornale di Sicilia: “Le Douaron, serve un segnale. A Catanzaro l’occasione per rilanciarsi”

Ha sempre giocato titolare in trasferta, ma dopo la gara sottotono contro il Modena, Jérémy Le Douaron è chiamato a dare un segnale forte. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’avvio di stagione dell’attaccante francese ha rispecchiato l’andamento altalenante del Palermo: prestazioni solide alternate ad altre anonime.

Arrivato un anno fa per 4 milioni di euro dal Brest, Le Douaron deve ora dimostrare che quell’investimento è stato azzeccato e che il suo contributo può rivelarsi decisivo nella rincorsa alla Serie A.

Inzaghi lo considera un elemento chiave del proprio organico: al “Barbera” è spesso la prima opzione dalla panchina, mentre in trasferta viene schierato dall’inizio per garantire corsa e tecnica.

I numeri e le caratteristiche del francese

Come ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, Le Douaron ha collezionato finora un gol e due assist: la rete contro il Bari e i passaggi vincenti a Bolzano e La Spezia, entrambi per Pohjanpalo. Tutte giocate nate da situazioni di mischia, il contesto in cui il francese sa esprimere al meglio la propria efficacia in area di rigore.

Anche contro il Modena, pur in una giornata opaca, è andato vicino al gol con un colpo di testa alto di un soffio. Tuttavia, quando non riesce a sfruttare appieno le sue doti atletiche e tecniche, emergono limiti di continuità: i suoi movimenti, spiega Arena sul Giornale di Sicilia, finiscono spesso per essere leggibili dalle difese, e la sua velocità palla al piede non sempre trova sbocchi utili.

A Modena, entrato a mezz’ora dalla fine al posto di Brunori, Le Douaron ha perso numerosi duelli e interrotto due ripartenze potenzialmente pericolose, permettendo agli emiliani di ripartire.

Il dualismo con Brunori e la sfida di Catanzaro

Il duello con il capitano Giacomo Brunori resta uno dei temi centrali in casa rosanero. Inzaghi ha trovato un equilibrio alternandoli: Le Douaron in trasferta, Brunori in casa. Finora il francese ha dato più risposte del numero 9, ma nessuno dei due ha ancora raggiunto la miglior forma.

A Catanzaro, seguendo questa logica, toccherà nuovamente a Le Douaron: una sfida chiave per rilanciare se stesso e il Palermo. Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo è chiaro: superare i sei gol della scorsa stagione e diventare finalmente l’uomo in più nella corsa alla promozione.