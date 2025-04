Lazio-Roma: scontri tra tifosi fuori dall’Olimpico. Circa 13 agenti feriti

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Roma. Nei pressi dell’Olimpico, già nel tardo pomeriggio, si sono verificati momenti di tensione. Come riportato da rainews.it, un gruppo di 500 supporter giallorossi, molti a volto coperto, si è mosso da ponte Duca d’Aosta per raggiungere l’area dov’erano radunati i laziali.

Per cercare di sedare gli animi, è intervenuta la polizia che in assetto antisommossa, hanno anche lanciato lacrimogeni. Il bilancio è di circa 13 agenti feriti. Il piano sicurezza era scattato già diverse ore prima e in questura a Roma non erano emersi “specifici elementi di criticità”.