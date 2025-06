L’Athletic Palermo pensa in grande e si affida a Perinetti. L’ex rosa Di Benedetto in panchina?

Dopo settimane di trattative condotte lontano dai riflettori, Giorgio Perinetti è pronto a cominciare la sua quarta avventura a Palermo. Il dirigente romano, legato fino al 30 giugno all’Avellino, è atteso domani in città per formalizzare l’accordo con l’Athletic Club Palermo, neopromosso in Serie D.

Come riporta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, «il presidente Gaetano Conte, affiancato dal senior manager Umberto Calaió e dal direttore sportivo Giampiero Clemente, incontrerà Perinetti per definire gli ultimi dettagli e mettere tutto nero su bianco». Subito dopo l’incontro, è prevista la presentazione ufficiale alla stampa, che sancirà l’inizio del nuovo corso tecnico.

L’accordo tra le parti, in realtà, era già stato raggiunto da giorni. I primi contatti risalgono a dopo la vittoria del campionato, e già il 27 maggio c’era stato un incontro preliminare in città. La risoluzione consensuale del contratto con l’Avellino, avvenuta il 4 giugno, ha semplicemente spianato la strada a un’intesa che non è mai stata realmente in discussione.

Perinetti firmerà un contratto annuale e avrà il compito di coordinare l’intera area tecnica. L’Athletic punta sulla sua esperienza per affrontare una stagione di consolidamento in Serie D. «L’obiettivo – scrive ancora Matranga sul Giornale di Sicilia – è costruire una squadra solida e competitiva, con spese contenute ma idee chiare, per raggiungere la salvezza senza sofferenze».

La scelta di Perinetti come architrave del progetto riflette l’intenzione del club nerorosso di unire competenza e sostenibilità: l’ex dirigente di Palermo, Venezia e Genoa è considerato l’uomo ideale per selezionare talenti e garantire equilibrio tra qualità e conti.

Con la questione del direttore tecnico risolta, l’attenzione si sposta ora sulla panchina. Filippo Raciti è ancora in bilico: il suo futuro sarà deciso dopo un colloquio diretto con Perinetti. In caso di mancata conferma, il profilo alternativo è quello di Stefano Di Benedetto, ex tecnico della Primavera del Palermo. Come sottolinea Matranga sul Giornale di Sicilia, «la società è alla ricerca di un allenatore capace di valorizzare i giovani e il potenziale umano esistente».