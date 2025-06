Corriere dello Sport: “Atalanta, Premier a caccia di talenti. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Atalanta: fari inglesi su Carnesecchi e Bellanova

La Premier League continua a puntare i suoi riflettori sui gioielli dell’Atalanta. Il Manchester United resta in pressing su Marco Carnesecchi, in caso di addio di André Onana. L’estremo difensore italiano è considerato una delle priorità tra i pali dai Red Devils, che seguono con attenzione gli sviluppi.

Ma non è l’unico obiettivo. Raoul Bellanova, esterno ex Torino, è seguito da West Ham, Aston Villa e soprattutto Fulham, il più attivo nelle ultime ore. «Il tecnico Ivan Juric considera Bellanova centrale nel suo sistema di gioco», scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, «ma l’Atalanta potrebbe aprire alla cessione se arrivassero offerte irrinunciabili, intorno ai 40 milioni di euro».

Sul fronte entrate, restano caldi i nomi di Adam Daghim (Salisburgo) e Igor Paixao (Feyenoord). Quest’ultimo piace anche a Napoli e Roma, ma la Dea resta in pole.

Cagliari: Angelozzi in pole per l’area tecnica, Caprile piace al Torino

A Cagliari si parla con insistenza dell’arrivo di Guido Angelozzi come prossimo responsabile dell’area tecnica. Ma, come riporta Trotta sul Corriere dello Sport, «il nodo è l’intesa per l’uscita con il Frosinone, dove Angelozzi gestisce l’intera area sportiva con piena autonomia».

Un segnale in questa direzione è l’interesse per Giorgi Kvernadze (Frosinone), uno dei colpi firmati Angelozzi. Il giovane georgiano potrebbe infatti raggiungere Fabio Pisacane in Sardegna.

Intanto, per la corsia sinistra, il nome caldo è Liberato Cacace dell’Empoli, in scadenza 2026. Piace anche a Cremonese, Pisa e in Turchia. Il rinnovo di Tommaso Augello non è ancora certo e la trattativa per Cacace potrebbe accelerare.

Per quanto riguarda i riscatti, Michel Adopo è vicino alla conferma, mentre le situazioni di Roberto Piccoli e soprattutto di Elia Caprile – portiere di proprietà del Napoli – sono ancora in valutazione. Caprile, scrive Trotta sul Corriere dello Sport, «ha attirato l’attenzione del Torino, pronto a inserirsi in caso di mancato riscatto». Il ds Nereo Bonato, nel frattempo, potrebbe ricoprire un nuovo ruolo: ha un altro anno di contratto ma, dopo le vicende legate alla guida tecnica, la sua permanenza è in bilico.

Traorè: sfida europea per il talento ex Sassuolo

Attivissimo anche il mercato intorno a Hamed Junior Traorè (25), di proprietà del Bournemouth. Reduce da una grande stagione in Ligue 1 con l’Auxerre (10 gol e 2 assist), il centrocampista ha attirato le attenzioni di Lione e Monaco, ma anche di diversi club di Serie A.

«Dopo Bologna e Fiorentina, anche Atalanta e Sassuolo si sono mosse», scrive Trotta sul Corriere dello Sport. Per i neroverdi si tratterebbe di un ritorno: Traorè ha già vestito la maglia emiliana prima dell’esperienza inglese.