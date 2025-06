Corriere dello Sport: “Il Palermo cerca altri gol. A centrocampo no per Esposito”

Il Palermo volta pagina. L’addio ad Alessio Dionisi è ufficiale: esonero e non risoluzione, come ha precisato il club nel comunicato di commiato. Il tecnico toscano, arrivato la scorsa estate con un contratto pluriennale, resta a libro paga fino a quando non troverà una nuova panchina. La sua avventura in Sicilia termina dopo una sola stagione, chiusa con un deludente ottavo posto e l’eliminazione al turno preliminare dei playoff.

Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, «è l’ennesimo segnale di discontinuità da parte della dirigenza rosanero, che ora si prepara ad affidare la guida tecnica a Pippo Inzaghi». L’annuncio dell’ex attaccante azzurro è atteso a breve, ma il progetto è già tracciato: si ripartirà da certezze come Joel Pohjanpalo.

L’attaccante finlandese, reduce da un gol in Nazionale contro la Polonia il 10 giugno nelle qualificazioni mondiali, ha chiuso la stagione con un bottino di 9 reti in 9 partite prima del brusco stop. Inzaghi, conoscendo bene il ruolo del centravanti, sarà l’uomo giusto per valorizzarlo. «Il dialogo con Brunori – scrive ancora La Rosa sul Corriere dello Sport – potrebbe rivelarsi decisivo, con moduli che prevedono due punte (3-5-2) o un trequartista alle loro spalle (3-4-2-1)».

Proprio in quella zona del campo si giocheranno le prossime sfide tattiche. Il nuovo tecnico potrebbe rilanciare Ranocchia o Verre, ma non è da escludere neppure una nuova chance per Insigne. Il fantasista campano, reduce da due stagioni sotto le aspettative, è stato già allenato da Inzaghi a Benevento: una variabile che potrebbe rimetterlo in gioco.

Il piano d’azione sul mercato è chiaro. Inzaghi e la dirigenza vogliono un attacco profondo, ricco di alternative. Ritorna d’attualità Gennaro Borrelli, seguito anche dal Pisa, e piace molto Nicolas Galazzi, esterno del Brescia capace di agire anche da trequartista. Entrambi i giocatori sarebbero svincolati in caso di fallimento del club lombardo.

A centrocampo, tramontata o quasi la pista Salvatore Esposito dello Spezia (troppo costoso), il Palermo ha virato su profili più giovani ma promettenti: Lorenzo Amatucci, 21enne della Fiorentina in prestito alla Salernitana, e Niklas Pyyhtiä, mezzala finlandese di proprietà del Bologna, sono nomi concreti. Il Corriere dello Sport, tramite La Rosa, riferisce che «su entrambi ci sono valutazioni avanzate, compatibili con il nuovo assetto tattico». Infine, attenzione alla situazione di Dario Saric: il Cesena ha tempo fino a mercoledì per esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 800 mila euro.