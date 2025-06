Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti al lavoro per i rinforzi”

In attesa dell’annuncio ufficiale di Pippo Inzaghi, il Palermo ha già cominciato a delineare le prime strategie di mercato. Il tecnico, in sinergia con il direttore sportivo Carlo Osti, ha indicato i profili ritenuti funzionali per ciascun reparto: ora tocca al club trasformare i nomi in trattative concrete. L’obiettivo è costruire una squadra compatibile con la filosofia dell’allenatore e in grado di puntare con decisione alla promozione in Serie A.

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, «per la porta il nome caldo resta quello di Emil Audero». Il portiere, in uscita dal Como, ha già manifestato la sua preferenza per il Palermo, e il club rosanero ricambia l’interesse. Il problema è il prezzo: i lombardi non lo considerano titolare, ma non vogliono svenderlo. Se l’affare dovesse complicarsi, l’alternativa pronta è Andrea Fulignati della Cremonese.

In difesa, il primo obiettivo è il centrale Marcandalli, di proprietà del Genoa. Anche in questo caso, come sottolinea Arena sempre sul Giornale di Sicilia, «il dialogo tra i club è previsto nei prossimi giorni». A centrocampo, la pista più ambiziosa porta ad Esposito dello Spezia, ma i costi sono alti e la concorrenza agguerrita: su di lui ci sono Bologna e Besiktas. In caso di fumata nera, il Palermo valuta Pyythiä (Bologna) e Amatucci (Fiorentina). Per la zona mezzali, il sogno si chiama Lazovic del Verona, ma si monitora anche Sersanti della Juventus.

Sulle fasce ci sono movimenti in corso: a destra, Candela sembra aver superato Elia nelle gerarchie, mentre a sinistra restano dubbi su Arkadiusz Reca. In attacco, Inzaghi potrebbe chiedere un suo fedelissimo: Stefano Moreo, con cui ha già condiviso le esperienze a Venezia, Brescia e Pisa. Il ritorno in rosanero dell’attaccante – sei anni dopo la sua prima esperienza in Sicilia – è più di una suggestione. Occhi puntati anche su Gennaro Borrelli, prossimo allo svincolo dal Brescia ma seguito da diversi club di B.

Sul fronte uscite, in tanti sono pronti a fare le valigie: Nikolaou, Buttaro, Vasic, Saric, Insigne, Di Mariano e Appuah non rientrano nei piani. Situazione più incerta per altri elementi. Verre sarà valutato da Inzaghi in base al modulo, mentre per Desplanches – protagonista all’Europeo Under 21 – si studia un prestito che consenta al Palermo di non perderne il controllo.

Come aggiunge ancora Arena sul Giornale di Sicilia, «uno tra Peda e Diakité resterà: il primo chiede spazio da titolare, ma è seguito dalla Juve Stabia; il secondo, per duttilità, potrebbe convincere Inzaghi a confermarlo». Le basi sono state poste: ora il mercato dovrà tradurre il progetto tecnico in una rosa solida, ambiziosa e pronta a lottare fino all’ultima giornata.