Lagalla: «Palermo, una fede che unisce. Lavoriamo alla ristrutturazione completa del Barbera»

Durante la conferenza stampa al Teatro Politeama, in occasione della mostra fotografica per i 125 anni del Palermo, il sindaco Roberto Lagalla ha preso la parola sottolineando il valore simbolico e identitario di questo anniversario per l’intera città.

«Un ringraziamento a Mirri e Gardini per questa iniziativa che segna un momento importante in una fase in cui si è riaccesa la tifoseria per la squadra – ha dichiarato Lagalla – merito del nostro mister, di una campagna acquisti importante e del City Group. Merito anche di quanti hanno lavorato affinché la stagione agonistica possa essere ricca di soddisfazioni e non soltanto di speranze. Sono sicuro che i risultati sapranno accompagnare le aspettative».

Il primo cittadino ha poi aggiunto un tocco personale: «I 125 anni del Palermo rappresentano un traguardo che sento mio, perché ne ho vissuti la metà. Da bambino ero in curva sud e posso dire con orgoglio che quella fede non mi ha mai abbandonato. C’è una passione unificante in questa città, e si chiama tifo per il Palermo, un sentimento che mette tutti d’accordo».

Ampio spazio anche al tema stadio, con Lagalla che ha annunciato il lavoro congiunto tra Comune e società per la ristrutturazione del Renzo Barbera: «C’è un gruppo tecnico che lavora settimanalmente per un intervento robusto di riqualificazione completa dell’impianto, adempiendo a quelli che sono i doveri di una proprietà pubblica. È un impegno che l’amministrazione comunale conferma con convinzione».

Il sindaco ha ricordato come il quadro normativo nazionale, legato ai preparativi per Euro 2032, possa agevolare il percorso: «La recente legislazione sugli stadi e la nomina di un commissario per la filiera sportiva garantiranno maggiore fluidità nei processi, spesso rallentati in Sicilia e a Palermo da burocrazia e formalismi».

Infine, Lagalla ha rivolto un messaggio di fiducia alla piazza: «Dobbiamo essere orgogliosi di una tifoseria che riempie lo stadio ogni domenica, una tifoseria da Serie A. Questo ci rassicura sulla solidità della società e sull’impegno dell’amministrazione, che farà la propria parte per dare continuità a questo progetto. Veniamo da tempi difficili, ma oggi possiamo guardare al futuro con rinnovata speranza e concretezza».