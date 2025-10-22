Lagalla: «Palermo, una fede che unisce. Lavoriamo alla ristrutturazione completa del Barbera»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Durante la conferenza stampa al Teatro Politeama, in occasione della mostra fotografica per i 125 anni del Palermo, il sindaco Roberto Lagalla ha preso la parola sottolineando il valore simbolico e identitario di questo anniversario per l’intera città.

«Un ringraziamento a Mirri e Gardini per questa iniziativa che segna un momento importante in una fase in cui si è riaccesa la tifoseria per la squadra – ha dichiarato Lagalla – merito del nostro mister, di una campagna acquisti importante e del City Group. Merito anche di quanti hanno lavorato affinché la stagione agonistica possa essere ricca di soddisfazioni e non soltanto di speranze. Sono sicuro che i risultati sapranno accompagnare le aspettative».

Il primo cittadino ha poi aggiunto un tocco personale: «I 125 anni del Palermo rappresentano un traguardo che sento mio, perché ne ho vissuti la metà. Da bambino ero in curva sud e posso dire con orgoglio che quella fede non mi ha mai abbandonato. C’è una passione unificante in questa città, e si chiama tifo per il Palermo, un sentimento che mette tutti d’accordo».

Ampio spazio anche al tema stadio, con Lagalla che ha annunciato il lavoro congiunto tra Comune e società per la ristrutturazione del Renzo Barbera: «C’è un gruppo tecnico che lavora settimanalmente per un intervento robusto di riqualificazione completa dell’impianto, adempiendo a quelli che sono i doveri di una proprietà pubblica. È un impegno che l’amministrazione comunale conferma con convinzione».

Il sindaco ha ricordato come il quadro normativo nazionale, legato ai preparativi per Euro 2032, possa agevolare il percorso: «La recente legislazione sugli stadi e la nomina di un commissario per la filiera sportiva garantiranno maggiore fluidità nei processi, spesso rallentati in Sicilia e a Palermo da burocrazia e formalismi».

Infine, Lagalla ha rivolto un messaggio di fiducia alla piazza: «Dobbiamo essere orgogliosi di una tifoseria che riempie lo stadio ogni domenica, una tifoseria da Serie A. Questo ci rassicura sulla solidità della società e sull’impegno dell’amministrazione, che farà la propria parte per dare continuità a questo progetto. Veniamo da tempi difficili, ma oggi possiamo guardare al futuro con rinnovata speranza e concretezza».

Ultimissime

Inzaghi: «Onorato di essere qui. Il Palermo merita altri palcoscenici, costruiremo passo dopo passo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Mirri: «Il Palermo sta costruendo le sue fondamenta. Il 125° è la festa di tutti i tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Lagalla: «Palermo, una fede che unisce. Lavoriamo alla ristrutturazione completa del Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Juve Stabia, 11 interdittive antimafia nell’indotto del club

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Stalking e lesioni, Varriale racconta la sua versione: «Non sono un violento»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025