La Nazione: “Nikolaou a Palermo e Soleri a Spezia a titolo definitivo, Aurelio in prestito con diritto di riscatto. Oggi si chiude”

Aurelio e Soleri saranno ufficialmente due giocatori dello Spezia in tempo per l’inizio del raduno di lunedì. La Nazione riporta che ieri sono stati definiti gli ultimi dettagli con il Palermo per il trasferimento dei giocatori in Liguria e oggi si prevede la firma finale sui contratti.

I dettagli dell’operazione sono i seguenti: Nikolaou si trasferirà al Palermo e Soleri allo Spezia a titolo definitivo, mentre Aurelio passerà allo Spezia in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, oltre a garantire varie plusvalenze per entrambe le società, il quotidiano spiega che Macia e Melissano hanno ufficialmente ridotto l’importo del riscatto pattuito per Aurelio da 600.000 a 450.000 euro, facilitando ulteriormente l’accordo.