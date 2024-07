Palermo: termina il pre-ritiro a Coccaglio

Si è concluso oggi il pre-ritiro del Palermo in provincia di Brescia. I rosanero si trasferiranno in giornata in Valtellina e domani effettueranno test atletici ed esercitazioni tecniche.

Domenica 7 luglio (ore 9.00) avrà ufficialmente inizio il ritiro di Livigno (SO) con una seduta d’allenamento aperta al pubblico sul campo dell’Aquagranda (ingresso libero). Alle ore 14.30 l’allenatore Alessio Dionisi parlerà in conferenza stampa: l’accesso sarà riservato esclusivamente ai Media già accreditati.